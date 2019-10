Alan Ruschel, declarații emoționante după primul gol înscris după ce a supraviețuit accidentului aviatic din 2016

12:30

O fotografie incredibilă din Vâlcea a devenit virală pe reţelele de socializare. Şapte porci mistreţi se plimbă pe o stradă din Râmnicu Vâlcea, chiar lângă centrul municipiului. (VEZI ȘI: TREI NOI FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ, CONFIRMATE LA UN MISTREŢ ŞI LA PORCI DIN GOSPODĂRIE) Turma de porci a fost zărită în apropierea celui mai […] The post O turmă de porci mistreţi se plimbă pe străzile din Râmnicu Vâlcea appeared first on Cancan.ro.