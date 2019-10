LIGA CAMPIONILOR, ETAPA #2 // liveTEXT de la 19:55 » Real Madrid - Club Brugge și Atalanta - Șahtior sunt primele meciuri ale zilei

15:10

Vezi AICI Cazul ZGUDUITOR al lui Cătălin Suciu: în 2016 era dorit de Reghe la FCSB, acum are peste 130kg în Liga 3! „Mi-am topit ambiția, am început să mănânc fără măsură” „Toate bune despre acest băiat. Eu mi-am dat seama că alte lucruri sunt mai importante în viață decât cele materiale. El are și o situație financiară peste medie. Are mașină de 20.000 de euro. Ok, dacă era la FCSB poate avea de 200.000. Dar nu astea sunt lucrurile importante în viață. Credeți-mă că dacă cineva reușește să-l...