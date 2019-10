Hunedoara: Programul de vizitare al Cetăţii Deva s-a modificat pentru sezonul rece

17:50

Regizorul mexican laureat cu Oscar Guillermo del Toro a calificat luni drept "o capodoperă" noul film al lui Martin Scorsese "The Irishman", recomandând publicului să vadă acest lungmetraj de peste trei ore, relatează EFE.Într-o serie de tweet-uri regizorul mexican a lăudat noua producţie a lui Scorsese şi interpretările lui Joe Pesci şi Robert De Niro, protagoniştii filmului alături de Al Pacino. "Mergeţi să-l vedeţi la cinema. Acest film a trenat iar realizarea sa a fost întreruptă de nenumărate ori de studiouri. Să-l avem aici, este un miracol", a scris del Toro. 1/13: 13 Tweets about Scorsese's The Irishman: First- the film connects with the epitaph-like nature of Barry Lyndon. It is about lives that came and went, with all their turmoil, all their drama and violence and noise and loss… and how they invariably fade, like we all do…— Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019 "The Irishman", prezentat vinerea trecută în premieră mondială în deschiderea ediţiei din acest an a New York Film Festival, este un proiect ambiţios, început în urmă cu peste un deceniu şi finalizat de platforma de streaming Netflix. Acest lungmetraj va fi lansat într-un număr limitat de cinematografe la 1 noiembrie în Statele Unite, înainte de a deveni disponibil online pe platforma Netflix, în data de 27 noiembrie.Filmul prezintă povestea lui Frank Sheeran, fost om de încredere al unor structuri mafiote, care ar fi ucis peste 25 de persoane în urma ordinelor primite de la şeful mafiot Russell Bufalino şi de la liderul sindicatului şoferilor americani, Jimmy Hoffa. Odată cu lansarea "The Irishman", Martin Scorsese revine la filonul filmelor cu gangsteri care au contribuit la statutul său de regizor legendar, precum "Goodfellas", "Casino" şi "The Departed", dar cu o intrigă mai apropiată de fapte şi personaje reale.Bugetul filmului a depăşit 140 de milioane de dolari deoarece a utilizat tehnici inovatoare de generare de imagini pe computer pentru a întineri personajele principale şi a relata povestea pe parcursul a trei decenii.Guillerno del Toro a considerat că acest film despre crima organizată, care explorează masculinitatea toxică şi rolul violenţei, este "un mausoleu de mituri"."Este un monument funerar care striveşte oasele dedesubtul său. Granitul este menit să dureze, dar noi ne transformăm în praf şi pulbere sub greutatea lui", a încheiat regizorul mexican.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dãdârlat)