Liderul delegaţiei popularilor francezi în PE ameninţă cu o ripostă după respingerea comisarului propus de Ungaria

Şeful diplomaţiei americane, Mike Pompeo, i-a acuzat marţi pe aleşii democraţi din Congres, care au lansat o procedură de destituire a preşedintelui Donald Trump, de 'tentative de intimidare' a diplomaţilor pe care vor să-i interogheze în acest caz, potrivit France Presse.Într-o scrisoare adresată Camerei Reprezentanţilor pe care a publicat-o pe Twitter, secretarul de stat american, care face el însuşi obiectul unei convocări oficiale în trei comisii ale Congresului pentru a oferi documentele necesare pentru investigaţiile asupra lui Donald Trump, nu refuză totuşi în mod clar să se conformeze acestor cereri. I'm concerned with aspects of the Committee's request that can be understood only as an attempt to intimidate, bully, & treat improperly the distinguished professionals of the Department of State, including several career FSOs. pic.twitter.com/QRtMaXlhQM— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 1, 2019 Aleşii democraţi în fruntea acestor comisii au stabilit deja data pentru audierea celor cinci diplomaţi care ar putea să le furnizeze informaţii în scandalul ucrainean în care este vizat Donald Trump.Unul dintre ei, Kurt Volker, trimisul special al SUA pentru Ucraina, a demisionat vineri.Ceilalţi patru sunt fosta ambasadoare a SUA la Kiev, Marie Yovanovitch, secretarul de stat adjunct pentru afaceri europene, George Kent, ambasadorul american pe lângă UE, Gordon Sondland, şi un consilier al lui Mike Pompeo în Departamentul de Stat, Ulrich Brechbuhl.Ordinele de convocare care îi vizează pe aceştia 'nu pot fi înţelese decât ca o încercare de intimidare, hărţuire şi tratament nepotrivit împotriva unor eminenţi profesionişti ai Departamentului de Stat', a apreciat Mike Pompeo în scrisoarea sa.Menţionând 'profunde slăbiciuni procedurale şi legale' în ordinele de convocare, şeful diplomaţiei concluzionează că 'nu este realizabil' ca legislativul să înceapă miercuri să-i audieze pe cei cinci diplomaţi, fără ca Pompeo să propună o dată ulterioară.Democraţii îi reproşează lui Donald Truimp că i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, în cursul unei convorbiri telefonice cu două luni în urmă, să declanşeze o anchetă asupra fostului vicepreşedinte Joe Biden, cel mai bine poziţionat în tabăra democrată pentru a-i face concurenţă în alegerile prezidenţiale din 2020.