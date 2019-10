Alex Velea și-a făcut breton! Când l-a văzut, Cabron nu s-a putut abține: ”Tu de când ai apărut în industria asta… ”

14:40

A fost declarată de Guinness World Records "cea mai scundă femeie din lume" și se mândrește cu asta. Are o poveste de viață de-a dreptul fascinantă și este o indiancă lipsită de complexe din cauza "înălțimii" pe care o are. 62,8 centimetri. Aceasta este înălțimea celebrei Jyoti Kisange Amge, actriță, cea mai scundă femeie din