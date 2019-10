Schimbări pentru elevi! Vor avea o nouă materie în orar

14:50

Conducerea Poliţiei Caracal s-a schimbat din nou începând de azi. Aceasta este a treia schimbare de conducere în fruntea Poliţiei Caracal în doar câteva luni, după ancheta începută în cazul Alexandrei Măceşanu. Potrivit reprezentanților IPJ Olt, conducerea Poliţiei Caracal a fost schimbată marţi, după ce comisarul şef Costel Ghimiş, care ocupa funcţia de şef, a […] The post Conducerea Poliţiei Caracal, schimbată din nou appeared first on Cancan.ro.