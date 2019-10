Imagini spectaculoase de la cel mai mare festival post-apocaliptic din lume, inspirat din „Mad Max”

19:00

Dan Nica a spus, marţi, după şedinţa conducerii PSD, că nu are nicio problemă cu dosarul în care i s-au prescris faptele. Nica a fost întrebat dacă dosarul în care este implicat poate fi o problemă în candidatura sa pentru postul de comisar european. "Nu am nicio problemă", a spus el. La observația că nu […] Post-ul Dan Nica, propus comisar european, despre dosarul Microsoft, în care i s-au prescris faptele: „Nu am nicio problemă!” apare prima dată în Libertatea.