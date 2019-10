RPDC: Un nou test cu rachete al Phenianului, criticat de premierul Japoniei

00:00

Fundaţia Renaşterea a organizat, marţi seară, a 19-a ediţie a evenimentului "Iluminare în roz" - simbol al luptei împotriva cancerului de sân - la Palatul Ministerului Agriculturii din centrul Capitalei.Lumina roz a fost declanşată de fondatoarele Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană (preşedinte) şi Cristiana Copos (vicepreşedinte). Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOAmbasadorul Fundaţiei Renaşterea, Andreea Esca, a amintit că au trecut deja 18 ani de când a luat naştere programul de prevenţie şi depistare precoce a cancerului de sân iniţiat de Fundaţia Renaşterea."Încă de la înfiinţarea fundaţiei, din 2001, am iniţiat campanii de conştientizare pentru cancerul de sân, iar începând cu anul 2013 ne-am extins campania de prevenţie şi depistare precoce şi pentru cancerul de col uterin. Mai mult, din august 2018 derulăm un proiect cu finanţare POCA, ce se va încheia în luna decembrie a acestui an, proiect ce vizează propunerea unei politici publice alternative pentru screeningul cancerului de col uterin", a spus Andreea Esca. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOPrezentă la eveniment, Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a felicitat Fundaţia Renaşterea pentru perseverenţa de care dă dovadă de 18 ani în acţiunile pe care le derulează şi care duc la salvarea vieţii multor femei."În afecţiunile oncologice prevenţia face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Dezvoltarea programelor de prevenţie şi creştere a capacităţii de screening sunt obiective importante ale Guvernului. Politicile de sănătate promovate de Guvern pun accent pe depistarea şi tratarea unor boli cu morbiditate şi mortalitate mare, care au costuri mari de îngrijire şi ale căror şanse de vindecare sunt mult mai mari dacă sunt depistate la timp", a afirmat Sorina Pintea. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOMinistrul Sănătăţii a adăugat că instituţia pe care o conduce a demarat implementarea a şapte programe de screening în cazul unui proiect care beneficiază de finanţare europeană nerambursabilă în valoare de 193 de milioane de euro."Pentru cancerul de sân, Ministerul Sănătăţii derulează un proiect cu finanţare nerambursabilă europeană în valoare de aproximativ 21 de milioane de euro, un proiect de screening început anul trecut în care, pe parcursul a cinci ani, 30.000 de femei din România vor fi supuse testului screening astfel încât să se poată depista precoce cancerul la sân. Dar nu vor beneficia gratuit doar de mamografii, ci şi de tratarea leziunilor precanceroase", a adăugat Sorina Pintea.Ministrul Sănătăţii a precizat că e nevoie de o continuă educare, de informare şi prevenţie în domeniul oncologiei."Înainte de a fi ministru, sunt femeie şi sunt mamă, de aceea sfatul meu este: Dragi femei, haideţi să mergem la medic, să accesăm programele de screening, ascultând campaniile de informare promovate de aceşti oameni minunaţi cărora le mulţumesc pentru tot şi promit să le fiu alături din toate punctele de vedere", a mai spus ministrul Pintea.Preşedintele Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană, i-a oferit ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, o diplomă de recunoştinţă pentru generozitatea de a găzdui a 19-a ediţie a "Iluminării în roz"."În această seară, sub aceste lumini, ne întâlnim şi cu tristeţea, şi cu speranţa. Cu tristeţea că această boală răpune multe vieţi, dar şi cu speranţa că putem să învingem atunci când conştiinţa apare iar solidaritatea umană i se alătură. Fac parte din această solidaritate cu gândul bun şi cu speranţa că astăzi este o secvenţă a muncii noastre pentru un drum al existenţei oamenilor în sănătate (...). Să dea Dumnezeu să avem parte de ceea ce cu toţii ne dorim - o seară cu dragoste, cu respect şi cu multă speranţă", a spus ministrul Petre Daea. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOEl a felicitat Fundaţia Renaşterea "pentru perseverenţă" şi a opinat că "atunci când a fost ales numele Renaşterea, s-a avut în vedere faptul că putem renaşte oricând, cu speranţa de a fi bine pentru un popor sănătos şi o familie frumoasă"."Femeile sunt cele care ne dau viaţă. Să le păstrăm alături, să le preţuim", a adăugat ministrul Daea.Preşedintele Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană, a amintit că mesajul acţiunilor derulate de fundaţie, de 18 ani, este acelaşi: "Prevenţia salvează vieţi"."Pare ireal ca au trecut 18 ani, de când, în aceeaşi formulă în care suntem astăzi aici, un grup de trei prietene cu dorinţa de a face o diferenţă pentru femeile din România, am pus bazele Fundaţiei Renaşterea. Simţim aceleaşi emoţii ca atunci când copiii noştri au devenit majori şi avem satisfacţia că după 18 ani, în România, tot mai multe femei înving cancerul. Chiar la centrele medicale Renaşterea, avem mii de exemple că, depistat la timp, cancerul poate fi învins. De 18 ani, la 1 octombrie, culoarea roz îmbracă o clădire simbol, transmiţând tuturor faptul că prevenţia salvează vieţi!", a spus Mihaela Geoană. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOEa a adăugat că în urma celor peste 47 de campanii de informare pe care fundaţia le-a derulat, "transmiţând mesaje optimiste, pozitive şi proactive", milioane de femei au fost informate despre importanta controlului medical periodic şi a unui stil de viaţă sănătos în prevenţia cancerului de sân."Dorind să ajutăm şi mai mult femeile, am deschis în Bucureşti două centre medicale, la care s-au făcut peste 114.000 de investigaţii medicale, şi am achiziţionat două unităţi mobile de diagnostic, 21.870 de femei din mediul rural făcând analize gratuite datorită lor. Şi cel mai important pentru noi este că, datorită centrelor noastre medicale, 4.519 paciente care au primit diagnostic oncologic au avut şansa de a-şi salva viaţa", a precizat Mihaela Geoană.Ea a acordat apoi diplome de recunoştinţă pentru: Iulian Bobîrnea - redactor şef Trinitas TV, pentru realizarea filmului aniversar al Fundaţiei Renaşterea, Carmen Dobrotă - director AM POCA, pentru implicarea în campania pentru sănătatea femeii şi susţinerea oferită în implementarea proiectului ReFEMOncoRO 111379, Dan Mihai Marius - director general INSP pentru implicarea în campania pentru sănătatea femeii şi profesionalismul echipei INSP în implementarea proiectului ReFEMOncoRO 111379.Evenimentul a continuat cu proiecţia filmului aniversar al Fundaţiei Renaşterea, o degustare de produse tradiţionale româneşti şi o licitaţie fără strigare a unor lucrări ale maestrului Ioan Nemţoi, tablouri şi acuarele, coliţe, tricou şi mingi cu autograful Simonei Halep, bijuterii şi produse hand made realizate de paciente oncologice, membre ale Asociaţiei de Sprijin al Pacientului Oncologic. Fondurile strânse vor fi folosite la plata mamografului digital cu tomosinteză, având doza de iradiere cu 30% mai redusă faţă de alte echipamente digitale, ce a fost instalat la Centrul Medical de Excelenţă Renaşterea.Printre invitaţii care au participat la evenimentul organizat de Fundaţia Renaşterea s-au aflat ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, preşedintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, Atilla Laszlo, personalităţi din lumea culturală, medicală, reprezentanţi ai societăţii civile, oameni de afaceri, jurnalişti din presa scrisă, audio şi televiziune.