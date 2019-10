La mai bine de un an de la nuntă, prințul Harry a luat decizia. Marți a făcut anunțul: “Din nefericire, soția mea…”

17:40

Valeriu Buju Cojocaru, directorul executiv al Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, a murit marți, la vârsta de 41 de ani, pe masa de operație a Spitalului Orășenesc Bumbești-Jiu. Acesta urma să sufere o banală intervenție laparascopică de colecist, însă a intrat în stop cardiac. Poliţiştii gorjeni fac cercetări privind decesul directorului executiv al Casei