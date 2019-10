Ce s-a întâmplat cu imperiul 2 miliarde de euro al CELUI MAI BOGAT om din România după ce acesta a decedat. Cine a moştenit afacerile acestuia

17:40

Cine spune că vine criza? Şomajul este la minimul ultimilor 29 de ani. Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA: Şomajul scade pe fondul creşterii economice şi al migraţiei Statistica a consemnat în luna august a acestui an o scădere a ratei şomajului de la 3,9 la 3,8%. În dinamica anuală rata şoma­ju­lui s-a diminuat cu 6,5% în august şi cu 9,3% în primele opt luni ale acestui an. Astfel, nu­mă­rul şomerilor a ajuns la circa 343.000 de per­soane în luna august a acestui an, arată datele Institutlui N...