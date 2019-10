Imagini fabuloase! Câți lei i-a dat Gigi Becali acestui băiețel cu handicap

20:20

Schimbări pentru elevi! Aceștia ar putea să aibă o nouă materie în orar. Elevii din România ar putea să beneficieze de ore de educație rutieră la școală, potrivit unui proiect adoptat tacit de Camera Deputaților și pus recent și în dezbaterea senatorilor. Astfel, în cazul în care măsura va ajunge să se aplice, elevii vor […]