Dezastru pentru Antena 1! Cum i-au umilit rivalii de la Pro TV

22:20

Pompierii din Sibiu au intervenit, marți seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașină pe Autostrada Sibiu-Deva, la kilometrul 262, pe sensul de mers spre Sibiu. Potrivit ISU Sibiu, două echipaje de pompieri militari au intervenit, marți seara, pe A1, la kilometrul 262, pe sensul de mers spre Sibiu pentru stingerea unui incendiu izbucnit