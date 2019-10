O româncă din Anglia s-a fotografiat într-un pat cu bani. Care era ocupația femeii

22:50

Scene înduioșătoare au avut loc în rezerva unde se află internat Mihai Constantinescu. Simona Secrier, soția celebrului artist, i-a pus să asculte, la căști, muzica lui ca să-l readucă la viață. "Terapia" a dat rezultate uluitoare în ultimele zile! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră despre starea […]