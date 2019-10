AL SADD - AL HILAL // Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a surclasat pe Xavi: „Acolo s-a schimbat meciul”

12:40

„Eu nu am venit pentru bani, am venit la Rapid să câștig prin echipă. Ar fi o aberație să spun că muncesc gratis, am 2.500 de euro salariu. Bălănescu are un pic mai mult decât mine la Dinamo”, a spus Florin Manea, la GSP LIVE. Oficialul giuleștenilor a mărturisit că Gigi Corsicanu', șeful galeriei rapidiste, a fost cel care l-a contactat pentru a se alătura proiectului și pentru a pune umărul la promovarea Rapidului. „Eu îi cunosc pe acești oameni de când eram mic. Gigi mi-e prieten, mi-e ca u...