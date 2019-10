Un jandarm și iubita lui sunt acuzați că au exploatat sexual două tinere de 15 ani!

15:20

Phil Collins, cunoscutul cântăreț britanic în vârstă de 68 de ani, este într-o stare jalnică. El a fost văzut zilele trecute într-un scaun cu rotile, incapabil să meargă pe picioarele lui, a notat The Sun. Phil Collins efectuează un turneu în Statele Unite ale Americii - „Still Not Dead Yet Live” (Încă n-am murit!). Duminică, […] Post-ul Celebrul cântăreț Phil Collins a ajuns în scaun cu rotile! apare prima dată în Libertatea.