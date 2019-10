Bihor: Robotica din Oradea, premiată la o olimpiadă internaţională pentru liceeni în Coreea de Sud

15:50

Prima poliţă de asigurare pentru sectorul IT&C, care acoperă riscurile unui atac cibernetic, inclusiv amenzile pentru nerespectarea GDPR (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), a fost lansată în România în urma unei colaborări între Leader Team Broker şi asiguratorul britanic CFC Underwriting."Companiile româneşti sunt vulnerabile în faţa riscurilor nou apărute. Prin parteneriatul cu CFC am creat un produs complex şi foarte accesibil, care sprijină companiile din domeniul IT&C în faţa riscurilor financiare şi de ordin reputaţional, care rezultă din atacuri cibernetice sau din răspundere profesională. Pentru acest produs de cyber security, Leader Team Broker are autoritatea de a analiza şi subscrie riscuri, adică de a încheia poliţe în numele asiguratorului, pentru companii cu cifra de afaceri anuală de până la 2 milioane de euro. Suntem singura companie românească cu o astfel de autoritate pe piaţa londoneză", a declarat Răzvan Rusu, director general şi fondator Leader Team Broker.Potrivit unui comunicat de presă al brokerului român de asigurări, noua poliţă de asigurare este cea mai premiată la nivel mondial, fiind concepută special pentru companiile din domeniul tehnologiei, şi acoperă atât riscurile unui atac cibernetic, cât şi răspunderea profesională, respectiv toate costurile privind erorile şi omisiunile din activitatea unei companii, încălcarea confidenţialităţii informaţiilor pe care le gestionează, daune provocate de acţiunea neloială a angajaţilor, riscuri reputaţionale, inclusiv furtul banilor din companie prin diverse metode (phishing etc.).De asemenea, poliţa acoperă şi alte riscuri cibernetice, precum: furtul din conturi bancare sau carduri, întreruperea activităţii comerciale ca rezultat al unui atac cibernetic, costurile de recuperare a datelor în urma atacurilor cibernetice, şantaj cibernetic şi recompensele solicitate de infractori, defăimare, furt de proprietate intelectuală, transmiterea neintenţionată de virusuri informatice şi încălcarea neintenţionată a informaţiilor legate de terţe părţi.În plus, poliţa include acces la o echipă de top, specializată pe intervenţii în cazul pierderii de informaţii rezultate din atacuri cibernetice şi restaurarea sistemelor informatice. Adiţional, asiguratorul oferă preventiv o serie de servicii după achiziţionarea poliţei: monitorizare şi alertă a breşelor de securitate din cadrul companiei, crearea unui plan de risc în cazul unui atac cibernetic, crearea unui raport de rating privind vulnerabilitatea companiei şi traininguri pentru creşterea securităţii în cadrul organizaţiei.Noul produs acoperă riscuri de până la 10 milioane de euro.Conform datelor oficiale, în acest an, patru companii româneşti au primit amendă pentru încălcarea reglementărilor GDPR şi au fost depuse peste 6.000 de plângeri legate de potenţiale încălcări ale informaţiilor personale, din momentul în care Regulamentul a intrat în vigoare, pe data de 25 mai 2018.Fondată în anul 2007 de către antreprenorul Răzvan Rusu, Leader Team Broker este o companie românească cu o echipă formată din 40 de angajaţi şi parteneri, ce are birouri în Bucureşti, Braşov, Deva, Oradea, Satu Mare şi Bacău.Compania este recunoscută ca fiind una dintre cele mai inovatoare companii de brokeraj de asigurări din România, cu produse unice de cyber security, produse pentru aviaţie, industria navală, energie, sănătate şi proiecte speciale cum sunt UEFA Champions League Romania (2012), White Sensation Romania (2012) şi The Human Body (2013).La finalul anului 2018, compania a raportat prime subscrise în valoare de 5 milioane de euro.CFC Underwriting, asigurator specializat în riscuri speciale, are sediul central la Londra şi deserveşte peste 70.000 de companii din 80 de ţări. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)