Surpriză! Care e cea mai valoroasă echipă din Liga 2 + cum arată topul celor mai bine cotați fotbaliști

16:30

Barcelona - Inter se joacă azi, de la 22:00. Meciul e liveTEXT și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus Presa din Italia scrie că Barcelona este din nou interesată de Lautaro Martinez și în vară ar putea face o ofertă pentru atacantul argentinian de 22 de ani. Lautaro a venit la Inter în iulie 2018, de la Racing Club, pentru 14 milioane de euro. În acest sezon are un gol în 7 meciuri. 30.000.000 € este cota lui Lautaro Martinez, potrivit transfermarkt Cit...