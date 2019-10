Ryanair a anunţat o reducere a preţului biletelor. Unde veţi putea călători plătind mai puţin cu 30 de euro faţă de preţul iniţial

16:00

Studiu: României îi lipsesc anual peste 15.400 de specialişti IT Autor: Andra Stroe Postat la 02 octombrie 2019 0 afişări Potrivit reprezentanţilor şcolii de programare Codecool, în ciuda faptului că România are printre cei mai mulţi ingineri per capita şi depăşeşte ţări precum SUA, India, China sau Rusia, statisticile arată că ne lipsesc anual peste 15,400 de profesionişti IT. Ei mai spun că, în urma realizării, în parteneriat cu Brainspotting, a unui studiu care identifică principalele bariere...