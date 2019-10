Primele măsuri luate după măcelul din Piața Constituției! Ce anunț a făcut Poliția Capitalei

12:10

Adriana Bahmuțeanu a avut o viață tumultoasă, nu doar cu fostul soț, Silviu Prigoană, ci și cu primul ei bărbat, cu care s-a măritat de tânără. Vedeta a făcut dezvăluiri, despre care știu foarte puține persoane, și anume că a luat bătaie de primul ei soț din cauza lui Ștefan Bănică Jr. „El era dintr-o […] The post Adriana Bahmuțeanu, bătută de primul soț din cauza lui Ștefan Bănică Jr: “Mi-a făcut avansuri pe vremea când eram vecini” appeared first on Cancan.ro.