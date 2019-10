Elton John va susţine două concerte la Barcelona în cadrul turneului său de adio

18:30

* Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată în Parlament joia viitoare, au decis Birourile permanente reunite ale Parlamentului. Liderul PRO România, Victor Ponta, a precizat că moţiunea de cenzură va fi citită în plenul Legislativului în această săptămână, în şedinţa de joi. "Avem moţiunea citită mâine şi discutată şi votată joia viitoare, pe 10 octombrie", a spus Ponta după şedinţa Birourilor permanente reunite.* Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat că, în urma negocierilor, liberalii contează pe un număr suplimentar de şapte voturi faţă de cei 237 de semnatari ai moţiunii de cenzură. "În afară de cele 237 de semnături pe care le-aţi văzut cu toţii, în ceea ce priveşte negocierile care au fost purtate de echipa PNL pot să vă spun că, în momentul de faţă, mai contăm pe un număr de cel puţin şapte voturi, la care am constatat cu bucurie că s-au mai adăugat încă doi parlamentari care şi-au anunţat plecarea din PSD, care mai mult ca sigur că şi-au anunţat plecarea din PSD ca să voteze moţiunea de cenzură, şi nicidecum ca să voteze împotriva moţiunii", a declarat el.* Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a lui Felix Bănilă ca urmare a demisiei, a informat Administraţia Prezidenţială. Miercuri, procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunţat că a decis să îşi depună demisia de onoare, susţinând, însă, că nu a eşuat în îndeplinirea atribuţiilor, iar speţa "Caracal" nu depăşeşte nivelul priceperii sale. Giorgiana Hosu, procuror-şef adjunct al DIICOT, va asigura interimatul la şefia instituţiei, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.* Preşedintele Klaus Iohannis susţine că refuzul premierului Dăncilă de a se consulta cu el în ceea ce priveşte problema comisarului european, "care vizează reputaţia ţării noastre", reprezintă o încălcare "flagrantă" a Constituţiei şi "afectează grav credibilitatea României". În replică, Viorica Dăncilă a precizat că preşedintele a fost informat despre propunerea lui Dan Nica pentru postul de comisar european la momentul în care i-a fost transmis şi numele Rovanei Plumb.* Preşedintele României nu mai putea exercita atribuţia constituţională de numire a membrilor Guvernului fără ca, în contextul unor evenimente ce au determinat modificarea coaliţiei politice ce a asigurat, până în prezent, guvernarea, să existe acordul prealabil al Parlamentului, precizează Curtea Constituţională în motivarea deciziei privind conflictul juridic dintre Executiv şi şeful statului. Pe 18 septembrie, CCR a stabilit că nu există conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis pe tema refuzului şefului statului de desemnare a miniştrilor titulari.* Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu a iniţiat şi implementat nicio politică publică pentru îmbunătăţirea creşterii gradului de cunoaştere a limbii oficiale a statului de către cetăţenii români aparţinând minorităţii naţionale maghiare, elevi în clase cu predare în limba maternă maghiară, şi a decis aplicarea amenzii contravenţionale de 2.000 de lei.* Mircea Criste, adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul armată, justiţie, poliţie, penitenciare, a declarat că în cazul "Caracal" s-a adresat mai multor autorităţi, dar nu a primit răspuns de la toate. "Ne-am adresat unei multitudini de autorităţi, nu am primit răspuns de la toate. De la Ministerul de Interne nu am primit încă răspunsul, e o parte importantă, acolo la IGPR ne-am adresat cu multe întrebări, ne-am adresat chiar şi CSM-ului pe partea de justiţie, nu implicându-ne în felul în care se face ancheta, şi am primit un răspuns de la CSM că nici ei nu se implică, nu pot să ne spună, dar am întrebat - nu am primit încă răspuns, o să mai revenim - dacă organul de urmărire, în speţă procurorii, sunt cumva instruiţi pentru a face în acţiunile lor o deosebire în cazul în care domiciliul nu se mai bucură de inviolabilitate", a spus Criste. AGERPRES/(autor: Andreea Rotaru, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)