Claudio Marchisio, mijlocașul legendar al lui Juventus, se retrage din fotbal!

Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul cu FCSB de sâmbătă și lansează săgeți dure la adresa suporterilor roș-albaștrilor.FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro.„FCSB nu are suporteri, de obicei are niște cetățeni. Peluza Roș-Albastră nu o poți numi galerie. ...