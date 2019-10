O bulgăroaică vrea să aibă cele mai mari buze din lume! Cum arată acum

12:50

Partidele de opoziţie au depus moţiunea de cenzură la Parlament, a anunţat – ieri – liderul deputaţilor PNL Raluca Turcan. Aceasta a precizat că moţiunea a fost semnată de 237 de aleşi, printre care şi patru de la PSD. „Am depus moţiunea de cenzură ca să reconstruim România. Guvernul Dăncilă trebuie să plece de urgenţă. […]