Mesajul zguduitor al Simonei Gherghe: ”Unde să fie un copil, unde să-l vezi?” Ce s-a întâmplat cu fetița de 10 ani

13:30

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o prognoză specială pentru Capitală, meteorologii avertizând că temperaturile vor ajunge de la 30 de grade joi la 8 grade vineri. Potrivit ANM, începând de joi dimineață până vineri dimineață, vremea se va menține mult mai caldă decât ar fi normal la începutul lunii octombrie, astfel că […] The post Scad temperaturile! ANM a emis o prognoză specială pentru Capitală: “Temperaturile vor ajunge de la 30 de grade la 8 grade” appeared first on Cancan.ro.