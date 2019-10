Moţiunea de cenzură citită mâine de la ora 10:00 şi votată săptămâna viitoare, tot joi / Dăncilă reacţionează: Opoziţia fuge realmente de propria moţiune | LIVE TEXT

17:20

Cartea, intitulată „Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration” (Războaie de Frontieră: În interiorul asaltului lui Trump împotriva imigraţiei), scrisă reporterii Michael Shear şi Julie Davis, are la bază declaraţii făcute de mai mulţi oficiali anonimi, şi a fost publicată de publicaţia The New York Times. Potrivit unui fragment din lucrare, preşedintele a sugerat, în discuţii private cu consilierii săi, că militarii americani ar trebui să împuşte imigranţii în picioare pentru a îi încet...