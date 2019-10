Fifor reacţionează: Avem majoritate şi nu va trece moţiunea. Am avut 26 de absenţi

„Eu vreau să văd prezenţa, lista de prezenţi. E foarte posibil să nu fi fost toţi colegii în sală. Asta nu înseamnă că nu mai avem majoritate. De ce să îşi dea premierul demisia? Dar de unde ştiţi că nu mai are majoritate? Haideţi să vedem câţi absenţi am avut. Nu am avut toţi oamenii prezenţi în sală, sau am avut oamenii, dar nu au avut cartelele la ei. Eu vorbesc despre ce am avut azi în plenul reunit. Nici 194 nu reprezintă nici pe departe 233 cât au nevoie să treacă moţiunea. Vă spun că avem...

