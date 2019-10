Experții se folosesc de exemplele lui Steve Jobs și Bill Gates, care nu și-au lăsat copiii să folosească tehnologia, pentru a atrage atenția asupra pericolelor gadgeturilor

19:50

Președintele american ar fi propus mai multe măsuri extreme pentru a combate imigrația ilegală de la granița de sud a SUA, potrivit unei cărți publicate de doi jurnaliști ai cotidianului New York Times, citată de BBC News. Cartea intitulată „Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration” (in trad. - Războiul frontierelor: Asaltul lui Trump asupra […] Post-ul Donald Trump ar fi sugerat împușcarea imigranților în picioare și sanțuri cu aligatori pentru granița cu Mexic apare prima dată în Libertatea.