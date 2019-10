Juniorul iscusitului ”general”-multimilionar a apărut în oraș cu o ”chinezărie” de 250.000 €!

17:20

Viorica Dăncilă a declarat că este „culmea ipocriziei” ca tocmai Klaus Iohannis să vorbească despre încălcarea Constituției. Ea a precizat că l-a informat pe șeful statului despre propunerea lui Dan Nica în poziția de comisar european, în momentul în care a fost transmis și numele Rovanei Plumb. „Culmea ipocriziei este să ne vorbească președintele Iohannis […] The post Viorica Dăncilă, atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis: „Culmea ipocriziei este să ne vorbească președintele Iohannis despre…” appeared first on Cancan.ro.