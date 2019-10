Redacţia Documentare-Arhivă lansează rubrica ''Retrospectiva evenimentelor interne''

00:30

"Les Miserables", de Ladj Ly, unul dintre filmele ce au primit Premiul juriului la Cannes 2019, va fi proiectat la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc între 18 şi 27 octombrie, informează un comunicat al organizatorilor, transmis AGERPRES.Pelicula are în centru trei membri ai brigăzii anti-criminalitate care se confruntă cu tensiuni între bandele rivale din vecinătate. Inspirat de revoltele din 2005 de la Paris şi de "La Haine", filmul e "o perspectivă provocatoare asupra tensiunilor dintre rezidenţii marginali şi poliţie", arată sursa citată.La Les Films de Cannes a Bucarest va fi prezentată şi producţia cu care "Les Miserables" a împărţit Premiul juriului pe Croazetă - "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho şi Juliano Dornelles. Acesta este prezentat ca "un portret perseverent şi amplu al unei comunităţi braziliene care luptă împotriva spectrului sumbru al modernităţii".La Les Films de Cannes a Bucarest vor mai fi prezentate filmele "The Wild Goose Lake", de Diao Yinan, "Beanpole", de Kantemir Balagov, ce a luat premiul pentru regie al secţiunii "Un Certain Regard", şi "The Invisible Life of Euridice Gusmao, de Karim Ainouz - Premiul Un Certain Regard, Cannes 2019."Les Miserables" va fi distribuit în cinematografe de Independenţa Film.Biletele pentru Les Films de Cannes a Bucarest pot fi achiziţionate de pe Eventbook.ro şi de la sediile Eventbook din Bucureşti.