Ministerul Educaţiei - amendat de CNDC pentru neimplementarea măsurilor pentru elevii din clasele cu predare în maghiară

Scriitoarea spaniolă Maria Duenas şi-a prezentat, miercuri, în cadrul unei seri literare de la Institutul Cervantes din Bucureşti, romanul său de debut, bestsellerul internaţional "Iubirile croitoresei", mărturisind că a început să scrie târziu şi niciodată nu a visat că va deveni "o scriitoare cu normă întreagă"."Timp de 20 de ani am fost profesor, am activat în mediul academic şi niciodată nu am bănuit, nu am visat să ajung, să devin o scriitoare cu normă întreagă. Am început să scriu într-un moment în care se încheiaseră anumite capitole din viaţa mea. Abia obţinusem un post definitiv de profesor, am dat examenele necesare, am pregătit lucrări în acest sens, m-am prezentat în faţa unei comisii şi, imediat ce am trecut acest examen, am obţinut titlul profesor titular şi am obţinut o invitaţie din partea unei universităţi din SUA ca profesor invitat. Aveam o viaţă destul de liniştită şi pentru prima oară după mulţi ani am întrevăzut această posibilitate de a beneficia de mai mult timp pentru mine. (...) Atunci am decis să scriu un roman, profitând de şederea mea în Statele Unite, profitând de faptul că aveam o stabilitate în viaţa profesională, dar şi în viaţa personală, am început să scriu fără să mă gândesc nici măcar o clipă la succesul pe care avea să-l aibă acest roman în viitor", a spus scriitoarea.Ea a povestit că a început să scrie plină de speranţă, dar nu s-a gândit niciun moment la ce se va întâmpla după ce romanul va fi publicat. S-a bazat în realizarea romanului de debut pe istoria familiei sale iar eroina principală, Sira Quiroga, a fost creionată din amintirile mamei ei."Înainte de a creiona acest personaj, Sira Quiroga, aveam în minte un singur lucru: voiam să-mi îndrept privirea către protectoratul spaniol din Maroc în primele decade ale secolului XX, pentru că era un mediu care avea legături cu familia mea - mama s-a ocupat de acest protectorat în anii '40. Bunicul meu venise în anul 1925, atunci când a început ceea ce se numea procesul de pacificare a războiului din Maroc şi apoi, în 1957, când Marocul şi-a obţinut independenţa, familia mea s-a întors în Spania. Dar au luat cu ei şi foarte multe amintiri, nostalgii, cunoştinţe, un bagaj de emoţii, de senzaţii şi de date, informaţii cu care eu am avut contact de-a lungul copilăriei mele. (...) Am avut acest sentiment, că merita să recuperez această memorie sentimentală profitând de amintirile pe care mama mi le povestea, pe care le-a trăit. Acesta a fost punctul de pornire al romanului", a relatat Maria Duenas.Manuel Larrotcha, ambasadorul Spaniei în România, i-a mulţumit Mariei Duenas pentru vizita în România şi a apreciat că, deşi aceasta şi-a început cariera literară destul de târziu, "să ne bucurăm de creativitatea ei debordantă" şi de capacitatea ei extraordinară "de a transmite sentimente"."În această seară avem privilegiul de a o avea printre noi pe Maria Duenas, un scriitor care ne-a revelat talentul său literar ceva mai târziu decât ne-am fi dorit unii dintre noi, dar consider că nu este niciodată prea târziu să ne lăsăm seduşi de personajele, locurile, pasiunile şi de 'Iubirile croitoresei' pe care ni le propune Maria Duenas. Cred că nu este niciodată prea târziu să ne bucurăm de creativitatea ei debordantă, de imaginea sa minunată şi de extraordinara sa capacitate de a transmite sentimente. Îi mulţumesc mult Mariei Duenas că a venit în România şi pentru că are amabilitatea astăzi să fie alături de noi la această serată literară", a spus Manuel Larrotcha.Ataşatul pentru Educaţie şi Învăţământ al Ambasadei Spaniei în România, Pablo Diez Astruga, a apreciat la rândul său că Maria Duenas "este o scriitoare de succes, una dintre cele mai apreciate scriitoare spaniole la nivel internaţional"."Iubirile croitoresei", de Maria Duenas, este bestsellerul spaniol al anului 2010, cu peste un milion de exemplare vândute. Romanul a fost adaptat pentru TV într-o serie de 13 episoade. AGERPRES/(A, AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru)