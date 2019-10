EXCLUSIV Florin Talpan, în război cu un UEFAntastic: „Puneți mâna și citiți Constituția României” / „Nu mă interesează niciun act de la Talpan”

08:50

Victor Vrînceanu îl are invitat pe fostul antrenor al celor de la CSU Craiova, Emil Săndoi, începând cu ora 09:01, în direct, la GSP Live. Legenda Universității Craiova ne va vorbi despre cariera sa de jucător și antrenor, care sunt planurile sale de viitor, ce părere are despre U Craiova sub comanda lui Victor Pițurcă, dar și care este pronosticul său pentru echipa din Bănie. Urmărește emisiunea pe site și pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor.