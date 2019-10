Câți euro au dat mirii din imagine ca să le cânte Andreea Bălan la nuntă. Suma cerută de vedeta Antena 1 depășește orice imaginație

10:10

Cele mai tari jocuri precum GT5, League of Legends, Fortnite, Call of Duty dar si multe altele pot fi acum jucate fara a cumpara un computer special care costa mii de euro. Boosteroid.com aduce cele mai tari jocuri la 9,99 euro! Platforma de gaming in cloud boosteroid.com care a fost lansata zilele trecute in premiera in Romania […] The post Senzațional! Boosteroid.com aduce cele mai tari jocuri la 9,99 euro! appeared first on Cancan.ro.