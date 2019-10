Uniunea Editorilor din România acuză MEN pentru procesul de achiziţie a manualelor şcolare noi

11:30

11:19 Ciolacu: PSD nu are 233 de parlamentari, dar nici opoziţia adunată nu face 233 voturi • Marcel Ciolacu a declarat, joi, că PSD nu are 233 de parlamentari, dar nici cele cinci partide de opoziţie adunate nu fac 233 de voturi pentru a trece moţiunea de cenzură. Preşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat că i se pare în continuare că moţiunea e neserioasă. 10:27 Parlamentul, aproape gol la citirea moţiunii de cenzură. Doar 128 de parlamentari sunt în sală • Parlamentarii lipsesc, joi, de la c...