ŞTIRILE AMIEZII - ECONOMIC - 3 OCTOMBRIE

* Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis joi să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an şi să păstreze nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.* Comisia Europeană a rambursat României 104 milioane de euro din totalul de 121 milioane de euro transmise spre decontare prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014 - 2020, potrivit datelor Ministerului Fondurilor Europene (MFE).* Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 189 de dosare de finanţare în cadrul programelor "Rabla" şi "Rabla Plus" pentru persoane juridice, dintre care 23 de dosare pentru achiziţionarea de autovehicule ecologice.* România îşi va păstra primul loc în Uniunea Europeană şi în acest an la producţiile de porumb şi floarea soarelui, în condiţiile în care suprafeţele însămânţate au fost mai mari decât în 2018, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.* Peste 1.200 de kilograme de produse alimentare au fost retrase de la comercializare din mai multe restaurante cu specific asiatic din Bucureşti, iar comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de 310.000 lei pentru neregulile descoperite.* Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele opt luni ale anului, faţă de perioada similară din 2018, atât ca serie brută, cu 7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 7,1%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).* Piaţa noastră de capital este mică după anumite standarde, dar vrem să eliminăm necunoaşterea din partea antreprenorilor şi să vedem poveşti de creştere şi transparenţă faţă de investitori, a declarat, joi, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Adrian Tănase, într-o conferinţă dedicată antreprenorilor "Made in Romania".* Preţurile producţiei industriale au scăzut în august cu 0,8% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană, comparativ cu perioada similară din 2018, iar România a raportat cel mai semnificativ avans în rândul statelor membre, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).* Mă simt împlinit că am făcut parte din proiectul prin care piaţa de capital din România a fost promovată la statutul de Piaţă emergentă, iar ca părinte aveam obligaţia să fac ceva astfel încât ţara mea să se dezvolte, copiii mei să lucreze în ţară şi să nu ajung să-i văd doar de Crăciun, a declarat, joi, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Lucian Anghel, într-o conferinţă dedicată antreprenorilor "Made in Romania".* Obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status), demarat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) acum cinci ani, a fost atins odată cu decizia recentă a agenţiei de rating FTSE Russell cu privire la încadrarea Bursei de Valori Bucureşti în categoria pieţelor emergente, afirmă joi instituţia, într-un comunicat.* August a fost o lună neagră, iar industria a căzut în zona de contracţie la toţi indicatorii de creştere, la fel ca în august 2018, cu diferenţa că în acest an căderea a fost mult mai dură, potrivit Barometrului Industrial realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management.* Aproape 15.500 de şomeri erau înregistraţi la nivelul Capitalei în luna august, peste jumătate dintre ei fiind femei, arată datele Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti, publicate joi.* Peste jumătate dintre specialiştii în securitate IT sunt îngrijoraţi în legătură cu nivelul de pregătire în ansamblu al companiilor de a face faţă unui atac global, arată rezultatele unui studiu global publicat, joi, de Bitdefender.* Nu este nevoie să discutăm despre rute alternative pentru proiectul gazoductului Nord Stream 2 al Gazprom, care încă aşteaptă aprobarea din partea autorităţilor daneze, a afirmat joi Rainer Seele, directorul general al grupului energetic austriac OMV AG, transmite Reuters.* Reţeaua de socializare Facebook a fost amendată cu 1,6 milioane de lire turceşti (282.000 dolari) în Turcia, pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia datelor, care a afectat aproape 300.000 de utilizatori, a anunţat joi Autoritatea pentru Protecţia Datelor Personale (KVKK), transmite Reuters.* Franţa se opune oricărui paradis fiscal ce ar putea fi înfiinţat aproape de Europa, a declarat joi secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amélie de Montchalin, comentând discuţiile privind planurile Marii Britanii de a ieşi din Uniunea Europeană, transmite Reuters.* Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial, a raportat joi prima creştere a profitului înainte de taxe din ultimii doi ani şi a confirmat că eforturile de a se adapta la modificările rapide din industria sa sunt în grafic, transmite Reuters.* Statele Unite vor impune din 18 octombrie tarife vamale suplimentare de 10% pentru avioanele Airbus şi de 25% pentru produse din Uniunea Europeană, inclusiv whisky din Scoţia şi Irlanda, vin din Franţa şi brânzeturi din diverse regiuni, transmite Reuters. 