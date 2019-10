Cum a ajuns Loredana Chivu bombă sexy. Ce ascunde fundul ei bombat

08:40

Luminița lucrează de 25 de ani la Biblioteca Județeană din Bacău, dar într-o zi a trăit cea mai mare umilință. Șeful a chemat-o la el în birou și i-a dat cea mai urâtă veste. Luminița Neacși se pregătea a doua zi de o lansare a propriei sale cărți la locul său de muncă. Un volum […] The post Luminița lucrează de 25 de ani la Biblioteca Județeană din Bacău, iar într-o zi a avut parte de cea mai mare umilință din partea șefului său. Bărbatul a chemat-o în birou și i-a dat vestea îngrozitoare appeared first on Cancan.ro.