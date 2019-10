MCIN: Scriitoarea Tatiana Ţibuleac - printre cei 14 laureaţi ai Premiului UE pentru Literatură

15:20

Peste trei sute de probe de vin de la 53 de companii vinicole din toată ţara au fost înscrise în Concursul Naţional de Vinuri "Bachus" 2019, ajuns în acest an la cea de-a X-a ediţie.Concursul din acest an este organizată cu sprijinul Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România, al cărei preşedinte, Dan Boboc, este şi preşedinte al juriului."Este o competiţie în care am adunat cele mai bune personalităţi din Asociaţia Degustătorilor din România. Avem 302 probe sosite la concurs, un număr consistent, de la 53 de producători de vinuri. Ne-am organizat astfel încât fiecare jurat să nu treacă de 50 de probe degustate, o regulă a concursurilor internaţionale. Ca pondere de vinuri, avem aproape jumătate vinuri albe, circa 20% vinuri roze şi restul de 30% vinuri roşii. De altfel, aceasta este şi structura de consum din România", a declarat Dan Boboc.Potrivit acestuia, domeniul vitivinicol absoarbe în fiecare an peste 54 de milioane de euro din fonduri europene."Filiera vitivinicolă este cea mai bună filieră din România. Este filiera care a absorbit în fiecare an toţi banii de la Uniunea Europeană, peste 54 de milioane de euro în fiecare an din 2007 încoace, este filiera care a făcut reconversie viticolă la peste 30% din suprafaţa de viţă de vie nobilă, este filiera care a investit în tehnologie milioane de euro", a precizat Dan Boboc.Cele mai apreciate vinuri albe, roşii şi băuturi spirtoase vor fi premiate cu Marea Medalie de AUR, iar cei clasaţi pe primele trei locuri vor fi înscrişi la Concursul Mondial de Vinuri de la Bruxelles, organizat în perioada 1-3 mai 2020 la Brno, în Republica Cehă.Concursul Naţional de Vinuri "Bachus" 2019 este organizat de Consiliul Judeţean Vrancea şi face parte din Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului "Bachus" 2019, care se desfăşoară pe parcursul a patru zile, în perioada 3-6 octombrie 2019. AGERPRES / (A, AS - autor: Dana Lepădatu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)