Întâlnire între miniştri turc şi grec, pe fondul creşterii sosirilor de migranţi în Grecia

16:20

O femeie în vârstă de 51 de ani din judeţul Satu Mare, care a născut 21 de copii, a ajuns în cea mai grea perioadă a vieţii sale, după ce i-a murit concubinul, iar tot ce îşi doreşte în prezent este o sobă pentru a-şi putea încălzi locuinţa la iarnă.Piroska locuieşte în cartierul de romi din satul Hrip, comuna Păuleşti, într-o casă amărâtă, cu lut pe jos. Piroska nu era acasă, ne-a întâmpinat în schimb, în poartă, fiica ei cea mică, de şapte ani. Desculţă, cu tricoul murdar, rodea o felie de pâine. Nu conta că este toamnă în toată regula, soarele a determinat-o să renunţe la pantofi şi să stea cum a stat toată vara, în picioarele goale. Foto: (c) Gheorghe Pietrar / AGERPRESPiroska era plecată la muncă, la învăţătoarea din sat, care o mai cheamă la munci gospodăreşti. Plină cu făină pe mâini şi picioare, Piroska se agită când vede oameni străini în curtea ei. Prima întrebare la vederea necunoscuţilor a fost: "Au venit după copii?", amintindu-şi cu tristeţe de vremurile când veneau cei de la Protecţia Copilului să îi caute copiii. Foto: (c) Gheorghe Pietrar / AGERPRES"Îşi apără copiii ca o leoaică", a spus Doina Zidaru, reprezentantul Primăriei Păuleşti, cea care a şi convins-o să povestească despre viaţa ei, asta după ce i-a dat asigurări repetate că nu se va întâmpla nimic cu copiii.Piroska a lăsat desfăcatul de porumb, s-a spălat pe mâini şi a pornit spre casă. Desculţă, aşa umblă tot timpul deoarece nu se poate încălţa.Casa este cât se poate de îngrijită pentru condiţiile ei de trai. Este frumos vopsită cu albastru pe exterior, iar în interior este curat. Are doar curent electric, nu are televizor. Piroska are mobilă primită, în care ţine hainele copiilor, dar şi bibelouri sau ceşti de cafea în vitrină. Lipseşte însă soba. Cea veche s-a stricat, iar acum are locul pregătit pentru alta, cu care să îşi încălzească locuinţa. Întrebată cum se descurcă, Piroska arată mândră că are mâncare, are cartofi puşi deoparte, are fasole şi legume. Fiica ei de 16 ani, Katalin, care ar trebui să nască în două săptămâni, face pâine din făina primită de la săteni şi coace în soba din spatele casei, unde gătesc toată vara. Se descurcă cum pot, spune ea. Foto: (c) Gheorghe Pietrar / AGERPRESÎntrebată câţi copii a avut, Piroska nu spune un număr, arată cu mâinile, cum fac copiii mici: zece...., douăzeci şi unu. A născut douăzeci şi unu de copii, printre ei fiind şi trei perechi de gemeni. Câţiva dintre ei au murit, unii sunt plecaţi din ţară, dar sunt şi copii cu care are legături strânse. Şi mai mândră pare să fie de numărul de nepoţi: cincisprezece născuţi, iar al şaisprezecelea, care e pe drum, are deja tot ce îi trebuie, de la hăinuţe, la pături şi scutece. Foto: (c) Gheorghe Pietrar / AGERPRESÎi este greu să îşi amintească numele tuturor copiilor. Dă din mâini, ca şi cum ar fi o poveste foarte lungă. Îi pomeneşte pe Robert, Mariska, Gabica, Attila, Piri, Kati, Edina, Simona, Nicoleta. Băiatul cel mai mare, Gereben, are 28 de ani. Toţi, inclusiv mama, îl cunosc drept Shaolin, o poreclă ce a primit-o în sat încă din copilărie, dar care i-a rămas şi astăzi.Cunoscând situaţia familiei, multe persoane o ajută des. Astfel, familia primeşte suficiente haine. Învăţătoarea la care a muncit i-a dat perne, plăpumi, dulapuri, alimente. Îi mai trebuie acum o sobă, cu care să se încălzească peste iarnă."Nu am sobă. S-a dus bărbatul, s-a dus totul. Astăzi n-am mâncat, dar am muncit. Din cele şase milioane (600 de lei - n.r.) ce să fac?", a spus Piroska, în maghiară. Ea mai are în plan să îşi schimbe uşa de la intrare şi geamul. Are promisiuni de la primărie că va primi meşteri care să o ajute.Reprezentanţii primăriei povestesc că Piroska este cunoscută în tot Spitalul Judeţean. De multe ori au fost sunaţi să meargă să scoată câte un copil din spital, după ce au ajuns la Urgenţe cu diferite probleme. De altfel, şi ea are probleme de sănătate, are ruptură de uter de la atâtea naşteri, dar nu se tratează. Are şi probleme cardiace şi ar avea nevoie de un consult medical, dar pentru că nu are ajutor social, nu are nici asigurare şi nici bani să plătească un medic.Concubinul ei era muzicant. Era poreclit Şukar, care s-ar traduce în română prin "şmecher" sau "frumuşel". S-a dus să muncească cu ziua, dar a avut un accident şi a murit. De atunci, Piroska a rămas singură cu copiii. Bebeluşii i-au fost botezaţi de oamenii din sat, care le-au dat copiilor numele lor. Proprietara magazinului din sat va fi naşa nepotului Piroskăi, care se va naşte peste circa două săptămâni.Reprezentanţii primăriei au afirmat că familia a fost ajutată în repetate rânduri, de ani de zile, însă, pentru că unii copii nu au mai frecventat şcoala, acordarea ajutorului social n-a mai fost posibilă."Cunosc familia din anul 2001, a fost beneficiară de ajutor social, de alocaţie de susţinere. A beneficiat de aceste drepturi, copiii au crescut, au ajuns la o anumită vârstă şi nu au îndeplinit condiţiile pentru a beneficia de prestaţii sociale. Dar întotdeauna a fost ajutată, atât de comunitatea din localitate, de cadrele didactice, de Primăria Păuleşti, prin acordarea de servicii de către asistaţii sociali, deci persoanele apte de muncă. Dacă au avut probleme de sănătate, s-au luat măsuri de protecţie de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului, noi am efectuat toate demersurile pentru revenirea acestora în familie", a declarat Doina Zidaru.Ea a subliniat că Piroska este o mamă devotată, îşi iubeşte copiii şi face tot ce îi stă în putinţă. Foto: (c) Gheorghe Pietrar / AGERPRES"Anul trecut a decedat tatăl copiilor. Primăria a acordat un ajutor de urgenţă pentru înmormântare şi, totodată, locuitorii din sat, chiar şi preotul, au ajutat la înmormântarea acestuia. Este o familistă, îşi iubeşte foarte mult copiii, nu vrea să şi-i piardă, îi apără, acordă absolut tot ce poate. Chiar dacă are probleme de sănătate, munceşte cu ziua în localitate pentru a procura alimente. Într-adevăr, locuieşte într-o singură încăpere cu trei copii, unul dintre ei având şaisprezece ani, este o fată minoră care trebuie să nască, dar deja are toate cele necesare pentru venirea celui de-al şaisprezecelea nepot pe lume. A avut 21 de copii. La ora actuală, are probleme materiale. A solicitat ajutor social, alocaţie de susţinere în conformitate cu prevederile legale, noi o vom ajuta inclusiv cu ajutorul de încălzire pe perioada sezonului rece. Mai are alocaţiile de stat ale copiilor şi, dacă va fi beneficiară de ajutor social, din nou va avea asigurare ca să poată să fie tratată la un medic de specialitate", a mai spus Doina Zidaru.De data aceasta vremea a ţinut cu Piroska. Încă n-a sosit gerul şi ea speră că se va găsi o persoană care să-i doneze o sobă cu care să-i încălzească peste iarnă pe cei trei copii rămaşi acasă şi pe cea de-a şaisprezecea nepoţică. AGERPRES /(A - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Ady Ivaşcu)