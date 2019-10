Cea mai nou campanie de informare lansată de Poliția Română stârnește revoltă pe internet: ”Opriți planeta, vreau să cobor!” 

19:30

Cu toții ajungem într-un punct al vieții când ne dorim un loc al nostru, renunțând, astfel, la viața de chiriaș. După ce am ales noua locuință, am îndeplinit toate formalitățile și am încheiat tranzacția cu vânzătorul, ajungem și la momentul mutării propriu-zise, etapă ce ne poate da bătăi de cap. Majoritatea persoanelor consideră că schimbarea locuinței este o provocare care necesită ieșirea din zona de confort, ajustarea stilului de viață și adaptarea la un nou mediu.