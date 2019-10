CRBL, scandal în trafic cu un taximetrist! Gestul rușinos făcut de cântăreț în public

15:40

Anamaria Prodan este una dintre cele mai controversate vedete din România, la cei 46 de ani se poate lăuda nu doar cu carieră de succes în lumea fotbalului, ci și cu un trup de invidiat. Impresara a publicat o fotografie cu ea, cu un coc lejer și fără pic de machiaj, în timp ce se […] The post Momentul adevărului. Cum arată Anamaria Prodan fără pic de machiaj appeared first on Cancan.ro.