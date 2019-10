Vacanță în Cuba în resorturi exclusiviste & iahturi luxoase pentru ”tripleta” de la Olt care a jefuit bugetul de stat

18:00

Patru poliţişti au fost ucişi cu lovituri de cuţit, joi, în interiorul Prefecturii Poliţiei din Paris. Autorul, un angajat care a fost apoi lichidat de forţele de ordine, potrivit presei franceze şi AFP, citat de Agerpres. Anchetatorii explorează în special pista unui conflict personal. Bărbatul înarmat cu un cuţit a atacat mai mulţi poliţişti. Atacatorul, […]