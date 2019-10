Tenis: Bianca Andreescu, în sferturi la Beijing (WTA)

04:40

Silvia Dumitrescu s-a născut la Bucureşti, în data de 3 octombrie 1959. A început să studieze pianul de la vârsta de 5 ani, când a fost înscrisă la o secţie pentru preşcolari a Liceului de Muzică ''George Enescu'' din Bucureşti. În perioada 1966-1976 a urmat cursurile acestui liceu, învăţând ca instrument principal pianul (clasa profesoarei Ana Rădescu).În 1976 s-a transferat la Şcoala Centrală (pe atunci Liceul de Filologie-Istorie ''Zoia Kosmodemianskaia'') pe care a absolvit-o în 1978. Începând cu 1982, a urmat cursurile Şcolii Populare de Artă, la clasa Mihaelei Runceanu, potrivit site-ului http://silvia-dumitrescu.blogspot.com.În martie 1984, Silvia îşi face debutul la Televiziunea Română, în spectacolul ''Melodii de neuitat'', cu piesa ''M-am supărat pe inima mea'' de Gelu Solomonescu. În acelaşi an, participă la secţiunea Interpretare a Concursului ''Bucureşti '84'', cu piesele ''În pace şi linişte'' (Mircea Romcescu) şi ''Nu ştiu de ce'' (Camelia Dăscălescu), precum şi la secţiunea de Interpretare a Festivalului Mamaia, cu piesele ''Lăsaţi viaţa să cânte'' (Paul Urmuzescu/Roxana Popescu) şi ''Eu şi tu'' (Horia Moculescu/Eugen Rotaru). Participă şi la secţiunea de Creaţie a Festivalului cu piesa ''În urma ta'' (Alexandru Wilmany/Roxana Popescu), interpretată în duet cu Mircea Dumitrescu. Un an mai târziu obţine Premiul I la secţiunea Interpretare a Festivalului Mamaia '85. Artista participă cu piesele ''În amurg'' (Aurel Giroveanu) şi ''Nu-mi pare rău'' (Marius Ţeicu/Roxana Popescu), piesă în primă audiţie, care devine primul succes al Silviei. Tot în 1985, participă la prima ediţie a Festivalului-Concurs de Muzică de Dans pentru Tineret cu piesa "Născută pentru dans" (Mircea Drăgan/Gina Teodorescu). Silvia Dumitrescu efectuează primul turneu peste hotare, în fosta R.D. Germană. Lansează melodiile "Să zburăm" (Dumitru Lupu), "Vreau să uit jocul dragostei" (Mihai Grigoriu). Festivalul Mamaia 1992Foto: (c) MIHAI SAVU / AGERPRES FOTOÎn 1986, Silvia efectuează un turneu în Turcia, alături de trupa lui Cornel Patrichi. Melodia "Nu-mi pare rău" (Marius Ţeicu) intră pe coloana sonoră a filmului "Al patrulea gard, lângă debarcader" (regia: Cristiana Nicolae). La Festivalul Mamaia '86, Silvia şi Mircea Dumitrescu participă la secţiunea Creaţie cu piesa ''Ploaia din vis'' (Marius Marchiş), care obţine Diploma Specială a Juriului. În 1987 apar piesele "E viaţa mea" (Petre Găluşanu) şi "Visam" (Petre Găluşanu).Cântăreaţa participă la cea de-a doua ediţie a Festivalului-Concurs de Muzică de Dans de la Costineşti, cu piesa "E viaţa mea" (Petre Găluşanu/Andreea Andrei). Compozitorul Dani Constantin îi încredinţează piesele "Viaţa va fi" şi "Dintr-un vis, am strâns albastru". Din 1988, devine angajata Ansamblului ''Tinerimea Română'', până în 2011.La începutul lui 1988, Silvia are un apreciat succes cu piesa ''Tu, om bun'' (Dani Constantin). În primăvara aceluiaşi an, începe colaborarea de mare succes cu compozitorul Adrian Enescu. În luna mai, apare piesa ''Noi am ales'' (Adrian Enescu). În scurt timp, piesa devine un mare şlagăr. În luna iunie, lansează şlagărul ''O poveste oarecare'' (Adrian Enescu). Artista efectuează un turneu în Bulgaria, alături de Ştefan Hruşcă şi Vasile Şeicaru. În 18 noiembrie, acelaşi an, în cadrul unui spectacol susţinut la Sala Polivalentă, Silvia interpretează, în primă audiţie, piesa "Cred în tine" (Adrian Enescu), iar în luna decembrie, efectuează un turneu în fosta URSS, alături de trupa Compact şi Angela Stoenescu. În ianuarie 1989 este lansată piesa ''Cred în tine'' (Adrian Enescu), una dintre cele mai de succes piese ale artistei. ''Numai noi'' (1989, Marius Ţeicu), "Tânără stea" (1988, Marius Ţeicu), ''Un pas spre infinit'' (1989, Gh. E. Marian) sunt alte piese care au făcut din Silvia Dumitrescu una dintre cele mai de succes interprete ale acestei perioade. În perioada 1-8 iulie 1989, efectuează un turneu în Coreea de Nord, unde cântă în cadrul Festivalului Mondial al Tineretului şi Studenţilor, alături de Doru Căplescu, Loredana Groza, Holograf şi Daniel Iordăchioaie.Silvia Dumitrescu participă la a treia ediţie a Festivalului-Concurs de Muzică de Dans de la Costineşti, cu piesa ''Dansul'' (Doru Căplescu/Dan V. Dumitriu) care este distinsă cu Premiul I al Festivalului. Astfel, începe colaborarea cu Doru Căplescu. În decembrie 1989, efectuează un nou turneu în fosta URSS. În timpul evenimentelor din decembrie 1989, Silvia îşi prelungeşte turneul din URSS, pentru a participa la o serie de spectacole de strângere de fonduri pentru Crucea Roşie din România. În 1990 apar şlagărele ''Hey, You'' (Adrian Enescu), ''Opoziţie'' (Doru Căplescu), ''Poate'' (Ionel Tudor), ''Stai puţin'' (Adrian Enescu), ''Te condamn, iubite'' (Marius Ţeicu). În luna aprilie, participă la Gala-concert Interşlagăr'90 ce a avut loc la Moscova (Rusia). Însoţită de Marcel Dragomir, Silvia a interpretat două compoziţii noi ale acestuia (''Dacă vei pierde dragostea mea'', ''M-am supărat, iubirea mea''), care au obţinut Premiul de Popularitate. Festivalul Cerbul de Aur, 1994Foto: (c) COSMIN HEREA / AGERPRES FOTOÎn perioada 1-22 august 1990, Silvia efectuează un turneu în Italia, alături de Elena Cârstea şi Loredana Groza. Participă la secţiunea Creaţie a Festivalului Mamaia '90, cu piesa ''Marea credea că-i o glumă'' (Marius Dumitrescu/Marcel Ionescu), care obţine Premiul pentru Debut Componistic. În toamna acelui an, apare la casa de discuri Electrecord ''Cred în tine'', primul album al Silviei, cu piese de Adrian Enescu şi Doru Căplescu, precizează site-ul amintit.În 1991 lansează şlagărele ''Soare din val'' (Adrian Enescu), ''Vreau să ştiu azi cine sunt'' (Cătălin Târcolea), iar la gala Premiilor ''Tineretul liber'' pe anul 1990, desfăşurată la Sala Radio, obţine Premiul ''Solista anului 1990''. În acest an, Silvia Dumitrescu, Geanina Olaru şi formaţia Holograf întreprind un lung turneu în Olanda. Silvia şi Holograf au mai întreprins turnee în Olanda în anii 1991-1993.Silvia s-a căsătorit cu muzicianul Florin Ochescu în februarie 1990, iar în 1993 s-a născut fiul lor, Iulian. Silvia Dumitrescu, Florin Ochescu şi fiul lor Iulian, 1996.Foto: (c) AUREL VÎRLAN / AGERPRES FOTOLa Festivalul Internaţional Cerbul de aur 1994 de la Braşov, artista susţine un recital cu piese de pe viitorul său album, "Provocare", care e lansat în februarie 1995 şi care cuprinde piese compuse de Adrian Enescu, Doru Căplescu şi Florin Ochescu. Apare videoclipul piesei ''Lumea mea'' (Florin Ochescu/Silvia Dumitrescu). Silvia Dumitrescu reprezintă România, în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului Cerbul de Aur. Artista obţine Premiul I la secţiunea Videoclip (''Lumea mea'') şi Premiul III la secţiunea Discografie (albumul ''Provocare''). Festivalul Cerbul de Aur, 1994Foto: (c) COSMIN HEREA / AGERPRES FOTOSilvia participă, în 1996, cu un microrecital în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Festivalului Cerbul de Aur, şi la secţiunea Creaţie a Festivalului Mamaia '96 cu piesa ''An după an'' (Dan Creimerman), interpretată alături de Dana Bartzer, Dan Creimerman şi Aurelian Temişan.Cel de-al treilea album - ''Încredere'' - este lansat pe 27 martie 1998. ''Ăsta-i felul meu'' (Virgil Popescu/Dumitru Popescu Chiselet) şi ''Sharika'' (Florin Ochescu) sunt două mari succese de pe acest album. Silvia participă la preselecţia Eurovision Bucureşti '98, cu piesa "Aripi de-aş avea" (Simion Radu/Cristina Erhan), interpretată alături de Adrian Şerban, Carmen Trandafir şi Mariana Ţurcanu. Festivalul Mamaia 1995.Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTOÎn 2000, susţine un recital în cadrul Festivalului "Mamaia '2000". Se înscrie la cursurile Facultăţii de Muzică, Secţia Pedagogie. În 2001 întreprinde două turnee în SUA. Participă, în 2002, la înregistrarea albumului ''Cutiuţa muzicală 2''. Tot în 2002, întreprinde un nou turneu în SUA, alături de Laura Stoica, care va dura până la începutul anului 2003. Silvia Dumitrescu continuă studiile de jazz cu profesorul Mircea Tiberian. Lansarea albumului "Încredere”, 1998.Foto: (c) MIHAI TAPLIGA / AGERPRES FOTOÎn vara anului 2004, artista absolvă cursurile Facultăţii de Muzică, Secţia Pedagogie. Începând cu acest an, şi până în prezent, Silvia Dumitrescu susţine frecvent recitaluri de jazz şi blues în diverse cluburi şi localuri. Împreună cu soţul său, muzicianul Florin Ochescu, artista abordează şi genul blues, alăturându-se trupei acestuia, cu care susţine în mod frecvent concerte.În mai 2005, lansează, la Sala Radio, albumul ''Miracol infinit - Best of Silvia Dumitrescu''. Albumul cuprinde 19 succese din repertoriul interpretei. În 22 iulie 2010, apare la Ovo Music albumul ''Best of Silvia Dumitrescu''. Albumul cuprinde 17 succese din repertoriul Silviei.2012 este anul în care Silvia Dumitrescu revine la muzica pop. La începutul lunii aprilie, cântăreaţa începe o colaborare cu Robert Anghelescu de la "Proconsul". Prima piesă lansată este "Spune-mi, Doamne". În luna iunie, lansează un remix al celebrei piese "Dansul" (Doru Căplescu). Revine pe scena Festivalului Mamaia 2012, unde participă la secţiunea "Creaţie" cu piesa "Şi zbor" (Robert Anghelescu).În perioada 27 februarie - 4 martie 2013, Silvia efectuează un turneu în Germania, unde, alături de alţi artişti, susţine concerte pentru comunitatea română din oraşele Aachen, Gummersbach şi Koln. În octombrie 2013, lansează piesa "Fiorul iubirii" (Virgil Popescu), care în 2014 este una dintre cele 12 piese finaliste, intrate în Selecţia Naţională Eurovision. În aprilie 2014 lansează piesa "Sahara" (Virgil Popescu/George Topârceanu), iar în luna mai, piesele "Cum să ajung la inima ta" (Virgil Popescu/Dumitru Popescu Chiselet) şi "Under My Skin" (Manu Savu/Theea Miculescu), conform site-ului http://silvia-dumitrescu.blogspot.com. Selecţia naţională Eurovision, 2014.Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTOÎn octombrie 2015, lansează, la magazinul "Muzica", albumul "Fiorul iubirii", care cuprinde 11 piese noi pe muzica lui Virgil Popescu. Albumul marchează pentru Silvia Dumitrescu împlinirea a peste 30 de ani de activitate în muzica pop/uşoară românească. Un an mai târziu, lansează albumul "Îl aşteptăm pe Moş Crăciun", ce include 12 colinde şi piese de iarnă pe muzica lui Virgil Popescu.Anul 2017 îi aduce artistei lansarea albumului "Cred în tine - In memoriam Adrian Enescu", care cuprinde 14 piese pe muzica lui Adrian Enescu. Pe lângă marile succese lansate în perioada 1988-1995, pe album au fost incluse şi două piese inedite: "Milionarul din Carpaţi" şi prelucrarea după aria "Nessurn Dorma" de Puccini. În 2018, lansează albumul "Asta sunt", cu 15 piese compuse de chitaristul şi compozitorul Florin Ochescu. Lansarea albumului "Cred în tine - In memoriam Adrian Enescu", 2017.Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOSilvia Dumitrescu a primit, în iunie 2019, Premiul de Excelenţă pentru 35 de Activitate în Muzică, în cadrul celei de-a treia ediţii a Premiilor de Excelenţă Radar de Media. În 10 noiembrie 2019, la Sala Palatului este programat un spectacol aniversar cu mulţi invitaţi, dedicat celor 35 de ani de carieră artistică ai Silviei Dumitrescu. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Roxana Mihordescu, editor online: Alexandru Cojocaru)