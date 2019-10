DOCUMENTAR: Actorul american Armand Assante împlineşte 70 de ani

Actorul american Armand Assante împlineşte, la 4 octombrie, 70 de ani, fiind cunoscut publicului american şi internaţional în special pentru rolurile din peliculele The ''Paradise Alley'' (1987), ''Hoffa'' (1992) şi ''The Mambo Kings'', conform imdb.com.S-a născut la New York şi a absolvit Cornwall Central High School şi American Academy of Dramatic Arts.Primul său rol a fost în pelicula ''The Lords of Flatbush'' (1974), având alături pe Henry Winkler şi Sylvester Stallone. A jucat în producţii de televiziune precum ''How to Survive a Marriage'' (1974-1975) şi ''The Doctors'' (1975-1976). A interpretat rolul antagonic în pelicula ''The Paradise Alley'' (1978), scenariu şi regia de Sylvester Stallone, care i-a adus confirmarea pe marele ecran.A interpretat rolul unui important om de afaceri francez în pelicula ''Private Benjamin'' (1980), după care a jucat personajul detectivului Mike Hammer în producţia ''I, the Jury'' (1982). Potrivit criticilor de specialitate, a interpretat magistral rolul principal în pelicula ''Belizaire the Cajun'' (1986), scenariu şi regia de Glen Pitre.A continuat să interpreteze roluri importante în anii '90, dintre care se remarcă cel al liderului unui cartel al drogurilor în producţia ''Q&A'' (1990), în regia lui Sidney Lumet, pentru ca ulterior să facă o echipă extraordinară alături de Antonio Banderas pentru ''The Mambo Kings'' (1992). Unul dintre cele mai importante roluri ale sale a fost cel din drama ''Hoffa'' (1992), în regia lui Danny DeVito, care a primit două nominalizări la premiile Oscar.A colaborat din nou cu Sylvester Stallone în adaptarea SF ''Judge Dredd'' (1995), iar un an mai târziu a apărut pe marile ecrane alături de Demi Moore în pelicula ''Striptease'' (1996), în regia lui Andrew Bergman.Talentul său a fost căutat de regizori şi producători pentru numeroase producţii, jucând în: ''One Eyed King'' (2001), ''Citizen Verdict'' (2003), ''Two for the Money'' (2005), ''California Dreamin'' (2007), în regia lui Cristian Nemescu, ''When Nietzsche Wept'' (2007), ''American Gangster'' (2007), ''The Man Who Came Back'' (2008), ''The Steam Experiment'' (2009), ''Chicago Overcoat'' (2009), ''Breaking Point'' (2009), ''Shadows in Paradise'' (2010), ''Magic Man'' (2010), ''Killer by Nature'' (2010), ''The Return of Joe Rich'' (2011), ''Guido'' (2011), ''The Night Never Sleeps'' (2012), ''Dead Man Down'' (2013), ''Hunting the Phantom'' (2014), ''A Fine Step'' (2014), ''Charlie Mantle'' (2014), conform imdb.com.Între cele mai recente pelicule destinate marelui ecran se regăsesc: ''The Whole World at Our Feet'' (2015), ''Leaves of the Tree'' (2016), ''The Red Maple Leaf'' (2016), ''Wasn't Afraid to Die'' (2016), ''Blowtorch'' (2016), ''First Law'' (2017), ''You Can't Have It'' (2017), ''Darc'' (2018), ''The Brave'' (2019), ''General'' (2019).A îmbrăţişat şi numeroase roluri în serii televizate precum: ''October Road'' (2008), ''Human Target''(2010), ''Chuck'' (2010), ''Montevideo, Bog te video!'' (2014), ''The Family Business'' (2018-2019), ''The Deuce'' (2018-2019).Până în prezent, a obţinut cinci distincţii şi a primit alte 11 nominalizări la premiile de specialitate, potrivit www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Daniela Juncu)

