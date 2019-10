CHINA OPEN // Bianca Andreescu - Naomi Osaka, live după ora 16:00 » Canadianca cu origini românești luptă pentru un loc în semifinale

00:30

CFR Cluj a pierdut în deplasarea cu Celtic, scor 0-2 (Edouard 20', Elyounoussi 60').Neil Lennon, antrenorul scoțienilor, consideră că elevii săi au făcut un meci aproape perfect.Vezi AICI programul complet al etapei din Europa LeagueVezi AICI clasamentele actualizate„A fost un meci frumos, o evoluție foarte bună. Nu am nimic de reproșat. Singura mea dezamăgire este că nu am câștigat la o diferență mai mare. Ca manager nu am cum să nu fiu mulțumit. ...