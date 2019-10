Meteorologii au emis prognoza pentru iarna aceasta! Când vine prima ninsoare

10:30

Documentarul "colectiv/ Collective", regizat de Alexander Nanau, producţie care urmăreşte întâmplările desfăşurate în România în primul an de după incediul din clubul Colectiv, va fi lansat primăvara viitoare în America de Nord de companiile Magnolia Pictures şi Participant, care au în portofoliu producţii câştigătoare de Oscar şi Palme d’Or precum "Good Night and Good luck", "Spotlight", "The Post", "Green Book", "Roma", "The Square" şi "Shoplifters".