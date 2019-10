A fost descoperit un cadavru pe o stradă din Constanța: ”De mai bine de o săptămână miroase, dar nu ne-am dat seama…”

21:00

Bogdan Giurea, unul dintre cei mai cunoscuți chitariști din România, a anunțat pe un cont de socializare că urmează să se sinucidă. Imediat, prietenii lui au sunat la 112. Bogdan Giurea a mărturisit că întâmpină probleme la locul de muncă, Teatrul "Alexandru Davila", dar și mama lui care se confruntă cu o boală gravă. Chitaristul […]