Ancheta pentru suspendarea preşedintelui Trump: Un diplomat american critică blocarea ajutorului pentru Ucraina

10:10

Joaquin Phoenix, interpretul celebrului personaj Joker din filmul regizat de Todd Phillips care va avea premiera, la sfârşitul acestei săptămâni, şi pe marile ecrane din România, a afirmat că munca la această peliculă a fost una dintre cele "mai importante experienţe" din cariera sa."Sincer acum, nu a fost o decizie uşor de luat", a declarat actorul american la finalul premierei nord-americane a Joker, în cadrul Festivalului de Film de la Toronto din luna septembrie, referindu-se la hotărârea de a accepta acest rol, potrivit site-ului revistei de specialitate Variety."N-am ştiut, la naiba. N-am ştiut. Dar era ceva care mă atrăgea tot mai aproape. A evoluat pe măsură ce am lucrat împreună. A început să devină ceva mai mult decât am anticipat. A fost una dintre cele mai importante experienţe din cariera mea", a mai spus actorul cu trei nominalizări la premiile Oscar în palmares.Potrivit Variety, ''Joker'' este o încercare a studiourilor Warner Bros. de a relansa universul personajelor Marvel Comics după rezultatele dezamăgitoare ale filmului din 2017, 'Justice League', cu Batman şi Superman. Phillips, regizorul peliculei, spune că a prezentat 'Joker' directorilor Warner Bros. ca o poveste despre originile personajului, similară cu filmele curajoase din copilăria sa, în anii '1970 şi '80, precum 'Raging Bull' şi 'Network.'"Extraordinar la Joker este că acesta nu este un narator de încredere şi nu are o poveste a originilor sale", menţionează Phillips, cunoscut pentru franciza "Hangover". "Am avut libertate. Am preluat elemente din unele benzi desenate. A fost într-adevăr eliberator".Phillips spune că s-a gândit la Phoenix ca interpret al lui Joker în timp ce colabora la redactarea scenariului, dar i-a luat o vreme să-l convingă pe actor. "Mereu am spus că nu s-a angajat să facă acest film. S-a prezentat doar la o probă de costume".Înainte chiar de a fi lansat pe marile ecrane, ''Joker'' s-a aflat în centrul unei polemici declanşate în Statele Unite, anumite voci exprimându-şi îngrijorarea că filmul ar putea incita la violenţă, invocând empatia cu care Todd Phillips şi-ar trata eroul. Foto: NINA PROMMER/EPA Ca urmare a acestor controverse, poliţia din Los Angeles a anunţat vineri că îşi va spori prezenţa în jurul cinematografelor care vor difuza filmul "Joker".De asemenea, familiile unora dintre victimele atacului armat comis în 2012 în timpul proiecţiei peliculei ''The Dark Knight Rises'' în Aurora, Colorado, au publicat săptămâna trecută o scrisoare adresată studiourilor Warner Bros, prin care îşi exprimă îngrijorările legate de noul film.Atacul armat comis la multiplexul Century 16 Theater, din Aurora, administrat de Cinemark USA Inc, a făcut 12 morţi şi 70 de răniţi.Reprezentanţii Warner Bros au răspuns că ''nici personajul ficţional Joker, nici filmul nu susţin în niciun fel violenţa reală'' şi că nu a fost intenţia filmului, a celor care l-au realizat sau a studioului de a prezenta acest personaj ''ca pe un erou".Regizorul Todd Phillips a luat de asemenea atitudine în apărarea filmului: ''Pentru mine, filmul nu evocă violenţă oarbă'', a declarat cineastul cu ocazia unei întâlniri cu câţiva jurnalişti la Paris, săptămâna trecută, subliniind că Arthur ''nu este autorul unor crime în masă'', potrivit AFP."Toate personajele pe care Joker le ucide în acest film sunt oameni care, în mintea sa, i-au făcut rău. Nu ucide la întâmplare", a adăugat acesta.Cineastul a mai precizat că, fără îndoială, ''oamenii au fost puţin surprinşi de abordarea aleasă'', de a-l prezenta pe Joker, la începutul filmului, ca pe un om bolnav.''În filmele cu super-eroi şi în filme în general, există răufăcătorul şi personajul pozitiv, lucrurile sunt foarte clare. Iar în filmul nostru, personajul bun devine răufăcător. Nu există rău. Există ambele faţete'', a continuat acesta. "Sunt uimit că oamenii nu sunt încă pregătiţi pentru asta".Filmul regizat de Todd Phillips spune povestea lui Arthur Fleck, un clovn din Gotham City, la începutul anilor '80, care visează la o carieră de comic de stand-up, fascinat de emisiunea de televiziune a unui celebru prezentator, interpretat de Robert De Niro. După mai multe dezamăgiri - îşi pierde locul de muncă şi asigurarea medicală, este agresat în repetate rânduri şi face descoperiri despre trecutul său - Arthur Fleck se transformă în Joker, personaj diabolic şi violent. Protagonist diabolic, machiat cu alb şi afişând un rânjet neliniştitor, Joker, inamicul lui Batman, a apărut pentru prima dată în 1940 în cadrul seriei de benzi desenate "Batman", devenind unul dintre personajele negative cele mai celebre din cultura populară.Sursa de inspiraţie pentru înfăţişarea personajului a reprezentat-o actorul Conrad Veidt, din adaptarea cinematografică a romanului "Omul care râde", de Victor Hugo, lansat în 1928, precum şi ilustraţia Jokerului, element cu o funcţie specială în jocul de cărţi.În cinema, Joker figurează pe genericul a zece lungmetraje începând cu anii '60, circa 15 filme de animaţie şi numite producţii de televiziune, în special seriale, potrivit AFP.Numeroşi actori au răspuns provocării de a-l interpreta, printre care Jack Nicholson şi Heath Ledger. Acesta din urmă a obţinut premiul Oscar la categoria "cel mai bun actor într-un rol secundar" în 2009 pentru întruchioarea personajului Joker în pelicula "The Dark Knight", de Christopher Nolan.Pelicula ''Joker'' (2019), în regia lui Todd Phillip, a avut premiera la 31 august în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, unde a fost recompensată cu marele premiu, Leul de Aur.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)