Hans Klemm: La baza ţelurilor securitate, democraţie şi prosperitate stă educaţia

11:40

România este un hub regional în ceea ce priveşte implementarea Agendei 2030, a declarat, vineri, consilierul de stat Laszlo Borbely, şeful Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.El a vorbit în deschiderea Conferinţei internaţionale "Implementation of the UN 2030 SDGs in the Black Sea Region"."Este foarte important să avem această dimensiune regională. Am lucrat din 2013 - 2014 pentru a organiza întâlniri regionale, întâi la nivel parlamentar. Nu era vorba doar de Marea Neagră, ci şi de Balcanii de Vest şi Asia Centrală, dar am fost recunoscuţi - şi trebuie să vă spun cu mândrie - ca un centru regional. România este un hub regional acum în ceea ce priveşte implementarea Agendei 2030", a punctat consilierul de stat.Deschiderea evenimentului a inclus şi o intervenţie video a profesorului Jeffrey Sachs, director al Sustainable Development Solutions Network."Provocarea este faptul că ne-am stabilit nişte obiective îndrăzneţe - primul are de-a face cu dezvoltarea durabilă până în 2030, iar al doilea este legat de Acordul de la Paris privind schimbările climatice. (...) Avem două obiective foarte mari. Cred că una dintre senzaţiile de după întâlnirile de la Adunarea Generală ONU de săptămâna trecută este că toate aceste obiective devin componente fundamentale în procesele guvernamentale şi modul în care se fac afaceri, în întreaga lume. Practic, fiecare guvern din lume se aliniază la parametrii sustenabilităţii. De asemenea, tot mai multe guverne iau Acordul de la Paris în serios în ceea ce priveşte planificarea energetică", a apreciat el.Potrivit lui Sachs, aceasta nu este o tendinţă uniformă. "Sunt şi guverne, inclusiv al meu, din păcate, care nu urmează în niciun fel această agendă. Cred că Administraţia Trump merge fix în direcţia opusă, îmi pare rău să spun asta", a afirmat profesorul, care a susţinut că preşedinţia ţării sale este "deconectată de la agenda globală".Conferinţa este organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Evenimentul îşi propune să ofere o platformă de dialog şi schimb de bune practici între agenţii guvernamentale, universităţi, ONG-uri, dar şi alte entităţi în vederea implementării Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă în regiunea Mării Negre.România s-a alăturat liderilor celor 193 de state membre ale ONU la Summitul privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.În centrul Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Andreea Rotaru, editor online: Simona Aruştei)