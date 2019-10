Marian Botea (SMAp): Încercăm să răspundem la provocările războiului hibrid

14:50

Peste 30.000 de oferte imobiliare cu preţuri între 4.500 de euro şi 2,5 milioane euro vor fi prezentate în cadrul Târgului Naţional Imobiliar (TNI), care se desfăşoară, în perioada 4-6 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti."Ediţia aniversară a Târgului Naţional Imobiliar TNI, 15 ani, reuneşte reprezentanţii a 107 de companii ce scot la vânzare peste 30.000 de oferte imobiliare: locuinţe noi, case de vacanţă, terenuri, spaţii de birouri din Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Valea Prahovei, Cluj-Napoca, Bulgaria, dar şi din Spania şi SUA", susţin organizatorii TNI - BDOBC Business Center.Potrivit sursei citate, brandul autohton TNI a devenit internaţional, întrucât actuala ediţie aniversară a Târgului Naţional Imobiliar are sprijinul celor mai importante organizaţii imobiliare din lume: FIABCI- Federaţia Internaţională Imobiliară şi NAR - National Association of Realtors, în calitate de Parteneri Internaţionali."Prin aceste colaborări ne dorim promovarea oportunităţilor de investiţii în afara ţării şi ridicarea standardelor pieţei imobiliare din România la nivel internaţional. FIABCI este o organizaţie multidisciplinară fondată în 1951, care include 40 de profesii din sfera imobiliară şi are prezenţă în peste 49 de ţări, pe toate continentele, iar NAR este asociaţia fondată în 1908 ce deserveşte mai mult de 1.200.000 de profesionişti imobiliari din Statele Unite şi din întreaga lume", se arată într-un comunicat al organizatorului TNI remis AGERPRES.Târgul imobiliar a fost inaugurat de Walid Moussa, preşedintele Federaţiei Internaţionale Imobiliare - FIABCI, care este prezent pentru prima dată în Europa de Est pentru a stabili contacte cu profesioniştii din piaţa imobiliară autohtonă în vederea deschiderii pe viitor a unui chapter FIABCI în România. În plus, reprezentanţi ai asociaţiei NAR din România, Moldova, Spania, Ucraina, Georgia şi Statele Unite ale Americii vor prezenta oportunităţi de investiţii în străinătate şi vor relaţiona atât între ei, cât şi cu publicul larg.Specialiştii în domeniu, precum şi publicul larg interesat pot participa gratuit la programul extensiv de prezentări şi conferinţe realizate cu ocazia ediţiei aniversare TNI 15."De 15 ani suntem alături de români în realizarea de alegeri imobiliare de succes, iar varietatea ofertelor prezentate în cadrul TNI şi selectarea proiectelor, astfel încât acestea să răspundă cerinţelor şi nevoilor cumpărătorilor actuali de imobile reprezintă lucruri esenţiale, pe care punem mare accent. Astfel, la ediţia aniversară TNI din 4-6 octombrie 2019, vizitatorii au acces la oferte imobiliare pe toate gusturile, buzunarele şi nevoile: apartamente premium în centrul capitalei, proprietăţi de tip boutique, imobile exclusive în nordul capitalei, locuinţe ce se încadrează în Programul Prima Casă, case din lemn, penthouse-uri, construcţii pe structură metalică, case din containere maritime, case din fibră de sticlă portabile, case de vacanţă la munte sau la mare şi oportunităţi de investiţii. În plus 70% dintre ansambluri sunt prezente în exclusivitate la TNI, iar 10 proiecte imobiliare noi se lansează în cadrul ediţiei aniversare a Târgului Naţional Imobiliar", a declarat Cristina Bercea, PR Managerul TNI.Preţurile în nordul capitalei pornesc de la 65.238 euro pentru o garsonieră, 70.952 euro pentru un apartament cu 2 camere, 119.048 euro pentru un apartament cu 3 camere şi fac parte din proiectul Pipera Apartments 188.Cele mai ieftine locuinţe noi din Bucureşti sunt amplasate în zona de sud şi au următoarele preţuri de pornire: 35.500 euro pentru o garsonieră, 43.000 euro pentru un apartament cu 2 camere, 56.100 euro pentru apartament cu 3 camere şi fac parte din portofoliul agenţiei Sud Rezidential.În estul Bucureştiului, costurile pentru locuinţele noi pornesc de la 36.000 euro pentru o garsonieră, 49.800 euro un apartament cu 2 camere şi 79.600 euro pentru un apartament cu 3 camere, iar oferte fac parte din portofoliul agenţiei Estimobiliar.În vest, garsonierele au preţul începând de la 42.100 euro, apartamentele cu 2 camere costă începând cu 64.000 euro, apartamentele cu 3 camere au preţul de la 88.600 euro şi se regăsesc în proiectul Plaza Residence."Preţul minim în cadrul târgului imobiliar este de 4.500 euro pentru un teren intravilan de 681 metri pătraţi situat în comuna Valea Doftanei, judeţ Prahova şi face parte din portofoliul agenţiei Mervani Invest, iar preţul maxim este de 1,6 milioane euro pentru o vilă de lux în Căciulaţi, judeţ Ilfov ce are suprafaţa de 860 mp şi este vândută direct de proprietar, Marian Mirea, în cadrul evenimentului", se arată în comunicat.Potrivit raportului realizat de Analize Imobiliare şi Imobiliare.ro pentru trimestrul 2 al anului curent, preţurile au încetinit creşterea, iar 2019 se dovedeşte a fi prielnic pentru segmentul imobiliar."Preţurile proprietăţilor rezidenţiale au crescut cu 0,4% în trimestrul al doilea din 2019, comparativ cu cel dintâi, în timp ce ritmul anual de cresştere a ajuns la 3,5%, faţă de 4,6% în cele trei luni anterioare. Sunt toate şansele ca în 2019 să fie finalizate peste 60.000 de locuinţe, ceea ce ar face ca acesta să fie cel mai bun an din 2009 până în prezent. În primul trimestru au fost livrate peste 12.700 de locuinţe, faţă de 10.200 în perioada similară a anului trecut. Este vorba despre unităţi locative în cadrul unor proiecte rezidenţiale noi, a căror construcţie a început în anii anteriori şi care au fost finalizate la începutul anului," declară Dorel Niţă, Head of Data and Research, Imobiliare.ro, partener al Târgului Naţional Imobiliar TNI.La târgul imobiliar ce începe vineri vizitatorii pot discuta direct cu reprezentanţii OTP Bank, Raiffeisen Bank, Libra Bank şi Credit 24 pentru a primi soluţia optimă de finanţare.În ultimii doi ani, piaţa imobiliară a caselor de vacanţă a revenit în interesul românilor, iar tranzacţiile pe acest segment s-au intensificat. În cadrul ediţiei TNI din 4-6 octombrie, vizitatorii vor găsi foarte multe oferte de case şi apartamente de vacanţă în zone turistice, cum ar fi Constanţa, Valea Prahovei, Braşov, Transilvania, Bulgaria, Spania, Ucraina, Georgia, Moldova, SUA.Pentru că acest tip de locuinţe sunt din ce în ce mai atractive mai ales ca investiţie, dezvoltatorii imobiliari vin şi cu facilităţi suplimentare pentru investitori: "Aparthotelurile de 5 stele reprezintă noul trend apărut în industria turismului, iar Nordis, dezvoltator imobiliar de ansambluri premium în Bucureşti şi în ţară, a început un astfel de proiect amplu ce va fi prezentat cadrul ediţiei aniversare a Târgului Naţional Imobiliar. Nordis Residence Mamaia Beach are data de finalizare în sezonul 2020, se află în cea mai bună locaţie din Mamaia Nord si va fi cel mai mare hotel de pe litoralul românesc. În plus, Nordis oferă două variante atractive pentru investitori, cum ar fi garantarea unui randament din închiriere începând cu 8% pe an sau închirierea în regim hotelier ", menţionează Alina Enache, Marketing Coordinator Nordis.Legat de piaţa imobiliară de pe Valea Prahovei, reprezentantul celei mai mari agenţii imobiliare din zonă, Mervani Invest, susţine că nişa apartamentelor de vacanţă se află pe un trend ascendent. "Motivul principal al creşterii cererii pe acest segment îl constituie preţurile care sunt foarte avantajoase în comparaţie cu piaţa din oraşele mari. Spre exemplu o garsonieră în zona pârtiei de ski din Azuga, situată la etajul 3 din 4 costă 18.000 de euro, un apartament de 2 camere situat în zona semicentrală din Sinaia are preţul de 29.000 de euro, în timp ce un teren de 2800 mp în Sinaia are preţul de 19 euro/mp, având toate utilităţile şi acces asfaltat. Pentru cei care caută o oportunitate de a investi în turism, ieşim pe piaţă cu o ofertă super avantajoasă, ce are o rata de amortizare foarte bună. Este vorba despre un hotel în Sinaia de 30 de camere, restaurant, sală de conferinţe şi alte facilităţi la preţul de 900.000 de euro. Faţă de anii precedenţi putem spune că şi segmentul proiectelor imobiliare noi s-a revigorat. Din portofoliul agenţiei Mervani Invest face parte un proiect imobiliar nou în Buşteni, zona Valea Albă, ce are ca termen de finalizare luna aprilie 2020, iar preţurile pornesc de la 750 de euro/mp construit, fiecare apartament având incluse boxa şi locul de parcare", a declarat Andrei Gornea, reprezentantul agenţiei imobiliare Mervani Invest.Vizitatorii TNI au acces gratuit la târgul imobiliar din 4-6 octombrie cu aplicaţia de mobil "TNI" disponibilă pe Google Play şi App Store!. "TNI" este prima aplicaţie mobilă, dedicată unui eveniment imobiliar. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)