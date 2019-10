Cătălin Botezatu și-a făcut deja testamentul. Cui și-a lăsat averea creatorul de modă

10:00

Poaspăt ieșită din relația cu afaceristul Cosmin Isăilă, Carmen de la Sălciua are deja un iubit! Acesta e nimeni altul decât fostul soț: Culiță Sterp. Frumoasa cântăreață a fost fotografiată în tandrețuri cu îndrăgitul artist și avem imaginile cu ei. Mai mult, un martor a povestit cum s-au comportat cei doi foști soți când credeau […] The post Carmen de la Sălciua, fotografiată în tandrețuri cu artistul Culiță Sterp. Nu mai pot nega că nu s-au împăcat appeared first on Cancan.ro.