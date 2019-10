FSCB - DINAMO // Bogdan Lobonț nu s-a putut abține! A dat de pământ cu FCSB și Dinamo: „Ăsta e derby?”

16:10

Selecționerul U21 Mirel Rădoi a anunțat lotul cu care vrea să atace „dubla” cu Ucraina și Irlanda de Nord. Cei mai mulți jucători convocați îi are FCSB: 4.România – Ucraina, 10 octombrie, ora 20:30 , stadion “Ilie Oană” (Ploiești)România – Irlanda de Nord, 14 octombrie, ora 20:30 , stadion “Anghel Iordănescu” (Voluntari)Reprezentativa Under 21 a României țintește o nouă calificare la turneul final după cea din acest an. ...