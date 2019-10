Viorica Dăncilă, despre victimele de la Colectiv: “Vor avea decontate îngrijirile atât timp cât este nevoie”

10:50

Povestea de iubire dintre Rachael Roberts și Nev McDermott a făcut înconjurul lumii și a stârnit un val de controverse în lumea internauților. Principalul motiv este diferența mare de vârstă dintre cei doi parteneri: ea are 33 de ani, iar el, 73. Părerile și privirile răutăcioase ale celor din jur nu i-au făcut să renunțe […]